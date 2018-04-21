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Первенец Кейт Миддлтон и принца Уильяма: жизнь принца Джорджа с момента рождения и до наших дней


Добавлено: 21 апр 2018 в 16:32, Категория: Шоу-бизнес
Первенец Кейт Миддлтон и принца Уильяма: жизнь принца Джорджа с момента рождения и до наших дней

Принц Джордж

Поклонники королевской семьи (да, признаться, и мы тоже) находятся в ожидании появления на свет третьего ребенка 36-летней Кейт Миддлтон и 35-летнего принца Уильяма и делают ставки на то, кто же на этот раз родится в королевской семье (несмотря на то что недавно старший внук королевы Елизаветы II случайно проболтался, что станет отцом мальчика, уверенности в этом нет). NEWSTES.RU же тем временем решил немного отвлечься от этого радостного и волнительного ожидания и вспомнить самые яркие и интересные моменты из жизни четырехлетнего принца Джорджа.

1/27 Кейт Миддлтон и принц Уильям с сыном Джорджем, июль 2013 года
2/27 Принц Джордж, первое день рождения
3/27 Принц Уильям с сыном Джорджем, апрель 2014 года
4/27 Кейт Миддлтон с сыном Джорджем, апрель 2014 года
5/27 Принц Джордж, июнь 2014 года
6/27 Принц Джордж, апрель 2014 года
7/27 Кейт Миддлтон и принц Уильям с сыном Джорджем, апрель 2014 года
8/27 Принц Уильям с сыном Джорджем, май 2015 года
9/27 Принц Уильям с сыном Джорджем, июнь 2015 года
10/27 Принц Джордж, июнь 2015 года
11/27 Принц Джордж, июнь 2015 года
12/27 Принц Джордж, январь 2016 года
13/27 Принц Джордж, июль 2016 года
14/27 Принц Джордж, октябрь 2016 года
15/27 Принц Джордж, декабрь 2016 года
16/27 Принц Джордж, апрель 2014 года
17/27 Принц Джордж, июнь 2016 года
18/27 Принц Джордж, сентябрь 2016 года
19/27 Принц Джордж, сентябрь 2016 года
20/27 Принц Джордж, май 2017 года
21/27 Принц Джордж, июль 2017 года
22/27 Принц Джордж, июнь 2017 года
23/27 Принц Джордж, июль 2017 года
24/27 Принц Джордж, крещение принцессы Шарлотты, июль 2017 года
25/27 Принц Джордж, июль 2017 года
26/27 Принц Джордж, июль 2017 года
27/27 Принц Джордж, сентябрь 2017 года


























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Рождение и крещение

Принц Джордж появился на свет 22 июля 2013 года (в этом году ему исполнится уже пять лет!) в больнице Святой Марии. Там же в 1982 году родились его отец принц Уильям, а спустя два года и принц Гарри. Рождения первенца Кейт Миддлтон и принца Уильяма ждали не только члены королевской семьи, но и весь британский народ. В честь его появления на свет в Лондоне прогремел торжественный салют (над Гайд-парком и Тауэром раздался 41 залп). Устроили праздничный фейерверк и в Канаде, а также других странах Содружества наций.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с сыном, принцем Джорджем

Уже на следующий день счастливые родители показали малыша публике, которая терпеливо ждала их у больницы. Тогда, правда, у новорожденного сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма еще не было имени — Джорджом он стал спустя несколько дней. Хотя на самом деле зовут его Джордж Александр Луи. Первое имя он получил в честь своего прадеда короля Георга VI, второе имя ему дали в память о дяде принца Филиппа военачальнике Луисе Маунтбеттоне, а Александра — это второе имя королевы Елизаветы II (нельзя же было обделить ее вниманием).

Крестить принца Джорджа решили в три месяца. Таинство состоялось 23 октября 2013 года и прошло в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца (обычно же членов королевской семьи крестят в Букингемском дворце). Крестными принца Джорджа стали аж семь человек! Среди них — родственники и близкие друзья его родителей.

Крестины принца Джорджа

Стиль

То, что принц Джордж с рождения станет модником, сомнений не вызывало ни у кого — с такой стильной мамой, которая для многих является образцом для подражания, иначе просто и быть не могло. Сейчас в гардеробе малыша преобладают рубашки и шорты. Впрочем, последняя деталь одежды — это дань не моде, а статусу, ведь шорты говорят о принадлежности их обладателя к высокому сословию. Поэтому носит их Джордж и в довольно прохладную погоду.

Принц Джордж и Кейт Миддлтон

Вещи, в которых принц Джордж появляется на публике, простые люди хотят видеть и на своих детях, поэтому часто отправляются в магазины за такими же деталями гардероба.

Отношение к сестре

Первые совместные снимки принца Джорджа и его младшей сестры Шарлотты вызвали у поклонников королевской семьи восторг и умиление. Принц проявил себя крайне заботливым и любящим братом и, по словам их матери, стал для младшей сестры настоящим другом.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта

Правда, теперь и Шарлотта проявляет большую заботу в отношении старшего брата и, как призналась их прабабушка королева Елизавета II, даже за ним присматривает.

Принц Уильям, принц Джордж и Кейт Миддлтон

В официальных поездках, в которые принц Джордж и принцесса Шарлотта ездят вместе со своими родителями, королевские дети тоже демонстрируют очень теплые отношения друг с другом.

Учеба

В прошлом году принц Джордж впервые пошел в школу Thomas's School, обучение в которой его родителям обходится в 23 тысячи долларов в год. До этого же сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма ходил в детский сад Westacre Montessori School Nursery в Норфолке, но в связи с переездом в Кенсингтонский дворец был вынужден сменить учебное заведение.

Первый день у маленького Джорджа выдался волнительным. На занятия его отвел принц Уильям, и Джордж, хоть и проявил мужество и с энтузиазмом отправился в классную комнату, все же выглядел несколько растерянным. Впрочем, вскоре школа ему надоела, и, как заявил принц Уильям, мальчик и вовсе не стал проявлять к ней никакого интереса.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Джордж

Досуг

Чем же занимается королевский наследник, помимо занятий и выходов в свет, интересует многих. А он, как и все дети, любит играть и смотреть мультфильмы, особенно он обожает "Короля Льва" и сериал "Октонавты" (The Octonauts).

Попытка уберечь сына от телевизора — тяжелая задача,

— признавался принц Уильям.

Планы на будущее и увлечения

Принц Джордж в свои четыре года уже проявляет интерес к некоторым профессиям. Правда, с какой-то конкретной он не определился до сих пор. Он всерьез увлекается воздушной техникой и не прочь пойти по стопам отца и стать пилотом, но в то же время он мечтает и о карьере полицейского (даже на Рождество у Санты Клауса он попросил только полицейскую машину). А вот королевские обязанности его, кажется, не сильно прельщают, что, вероятно, расстраивает его бабушку, но, кажется, не сильно волнует его родителей.

Принц Джордж и принц Уильям

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Добавлено: 21 апр 2018 в 16:32, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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