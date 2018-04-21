МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Полиция Мексики нашла украденный в Леоне кубок футбольной Лиги Европы, сообщается в микроблоге генеральной прокуратуры Гуанахуато? в Twitter.

Ранее издание Proceso.com.mx сообщило, что трофей, вручаемый победителю Лиги Европы, был украден 18 апреля из автомобиля во время выставочных мероприятий в мексиканском городе Леон.

"Благодаря управлению уголовного розыска штата Гуанахуато кубок Лиги Европы, который был украден из транспортного средства в Леоне, был найден", - говорится в сообщении.

Кубок Лиги Европы сделан из серебра, весит 15 кг и считается самым тяжелым спортивным трофеем в Европе. Он был создан в одной из мастерских Милана. Основа кубка вырезана из мрамора, на ней изображены флаги стран, клубы из которых участвуют в розыгрыше турнира.

Финал Лиги Европы состоится во французском Лионе 16 мая.

#PGJEInforma Que a trav?s de elementos de la @AIC_Guanajuato es recuperada la copa @EuropaLeague tras recibir la denuncia que hab?a sido robada del veh?culo que la trasladaba posterior a un evento en @municipio_leon. pic.twitter.com/TF8sKjVRAe

— PGJE (@PGJEGUANAJUATO) 20 апреля 2018 г.