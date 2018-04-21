«Популяризаторы секса» научат москвичей гендерным «удовольствиям»

Сегодня, 21 апреля, в центре Москвы открывается двухдневный слет идеологов либерал-глобалистского подхода к интимной сфере жизни человека, профессионалов от сексуальности, как они сами себя именуют. Официально этот шабаш бойцов с семейным насилием, адептов теории гендера, ЛГБТ-активистов, растлителей детей (сторонников раннего секспросвета в школах) и «популяризаторов секса» именуется «первой в России научно-практической конференцией «Без цензуры»». К счастью, подобные мероприятия проводятся у нас нечасто, но они имеют тенденцию влиять на лоббистов западных «ценностей» во всех эшелонах власти. РИА «Катюша» без прикрас рассказывает, как выглядит современное сообщество психологов и сексологов, львиную долю которых составляют преподаватели Высшей школы экономики, и каковы их истинные цели.

Одним из организаторов заявлено сообщество «секс-позитивных» молодых людей под названием Sexprosvet 18+. Судя по представленным официальным данным, это обеспеченные представители «креативного класса», посчитавшие своей миссией популяризацию табуированных тем в народе. Как у них проснулся «научный» интерес к сексу? Весьма незамысловато – одна девушка пересмотрела в детстве фильмы Тинто Брасса, молодой человек в 10-12 лет нашел на чердаке коллекцию журналов Playboy, а затем подсел на видеокассеты с эротикой и порнографией, еще одна дама полюбила смотреть ночные сеансы старого Ren TV. Казалось бы, вполне типичная история для подростков в пубертатном периоде, предоставленных самим себе. Но наши сегодняшние герои решили пойти дальше… и создали интернет-аналог телепрограммы «Про это» для своих ровесников и тех, кто помоложе (кстати, ведущая той программы на НТВ Елена Ханга проходила стажировку в США на деньги Фонда Рокфеллеров).

, – рассказывает основатель проекта Илья Захаров.

Что же такого важного решили донести до нетолерантного консервативного общества эти продвинутые ребята? Мы поймем это, если посмотрим на их более опытных вдохновителей из числа соорганизаторов конференции. Один из главных спикеров – член Сообщества гендерных психологов и сексологов 61-летний Дмитрий Исаев. Психиатр по образованию, он проходил курсы повышения квалификации в Университете Миннесоты (сексология), а затем в клинике немецкого города Линдау (психотерапия гомосексуальности). На этом интерес к педерастии у Исаева не пропал – он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Патологические девиации сексуального поведения у подростков мужского пола». В 1998 году Исаев был арестован и обвинен в получении взяток – работая в санкт-петербургском центре борьбы со СПИДом, он выписывал фиктивные справки с диагнозом «истинный гомосексуализм» призывникам, помогая им откосить от армии. Избежал уголовной ответственности, поскольку был признан городским судом невменяемым (!) и направлен на принудительное лечение.

Однако после курса лечения Исаев не оставил научного интереса к теме своей жизни, и за дело пришлось браться общественникам. В 2015 году православному движению «Народный собор» удалось добиться увольнения психиатра из СПбГПМА (старейший педиатрический университет в мире), где он возглавлял медицинскую комиссию, консультирующую по вопросам смены пола (после ряда тестов и обследований она выдавала разрешение пациентам на хирургическую операцию и гормонотерапию). В то же время деятель науки успевал посещать международные круглые столы по проблемам педерастов и поддерживал интернет-рупор подростковой ЛГБТ-пропаганды «Дети-404», неоднократно блокируемый Роскомнадзором. В последнее время Исаев выступает в роли эксперта в еще одном сетевом проекте – «Иллюминатор», делающим акцент уже на промывку мозгов родителей и доказывающим, что «гендерная идентичность» у детей бывает разной, надо давать детям всестороннее секс-образование, «право выбора» и т.д. Неудивительно, что на московской конференции ему отведена роль «главного по гендеру».

Среди выступающих также выделяется семейный психолог, эксперт ВШЭ Анна Варга, отрабатывающая гранты Фонда Сороса и сражающаяся с семейным насилием с конца 90-х годов прошлого века. Она, вероятно, расскажет слушателям о связях содомитов с большой политикой (тема круглого стола «Сексуальность: личное – это политическое?»). Что ж, это на самом деле неисчерпаемая тема для глобального борца за «права человека».

Помимо приведенных примеров на скриншоте, в 2002–2004 гг. Варга получила грант Института Открытое Общество «Коллегия помогающих специалистов», направленного на профессиональную сетевую поддержку специалистов помогающих организации регионов России (в качестве ответственного исполнителя проекта).

Еще одна либеральная «звезда» на шабаше извращенцев – основательница фонда «Насилию.Нет» Анна Ривина. Ее соратница и соучредитель Мари Давтян названа соавтором законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия», который разрушители института семьи годами пытаются протащить в Госдуме (пока протесты консервативного большинства сдерживают депутатов от очередной глупости). Фундаментальное расследование «Родительского всероссийского сопротивления» указывает на тесную связь Ривиной с Мариной Писклаковой-Паркер, основательницей кризисного центра «Анна» (и ассоциации «Нет насилию»). Сейчас, когда раскрыта ложь «Анны» о 14 тысяч российских женщин, гибнущих от насилия в семьях ежегодно, а данная НКО уличена в неоднократном получении западных грантов (от фонда Форда, Фонда Чарльза Стюарта Мотта, «Открытого общества» Сороса, Евросоюза и т.д.), когда на поверхность всплыла связь Писклаковой-Паркер с американскими спецслужбами и политиками-глобалистами (Хиллари Клинтон, Мадлен Олбрайт), интересно проследить, как далеко протянулись нити сотканной ей паутины.

Ривина была экспертом Консорциума женских неправительственных организаций (КЖНО), куда входил и фонд «Анна». Эта структура в 1995-1997 годах активно распределяла немалые гранты, поступающие из Фонда Форда, Фонда Макартуров и Агентства США по международному развитию (USAID). Собственно, соработничество Ривиной и Паркер не скрывается – на сайтах их организаций висит один и тот же телефон «горячей линии» для женщин. Анна отметилась не только нкошным агитпропом, но и более крутыми делами. Она была активной участницей белоленточного протестного движения 2011-2012 гг., проходила стажировку в лагерях в Литве, где обучалась методам проведения «цветных революций», а также работала курьером для передачи денег из-за рубежа Константину Лебедеву – организатору массовых беспорядков на Болотной в мае 2012 г. Переждав бурю в эмиграции, Ривина вернулась в Россию и резко переключилась с правовых вопросов в области СМИ на тему семейного насилия – как и завещал Госдеп.

Ключевые либеральные фигуры на шабаше «Без смущения» щедро разбавлены подрастающей сменой в лице различных владельцев секс-бутиков, секс-блогеров, секс-тренеров и даже члена европейского общества колопроктологов. Ну видимо, чтобы по-научному рассказать, что и куда надо пихать – а то ведь в этом отношении русские – люди темные… Да и секс-тренер, очевидно – «специальность» с глубоко научным подходом. Два подобных «просветителя» Алекс Лесли и Настя Рыбка, сидящие сейчас в таиландской тюрьме за организацию проституции, надо полагать, страдают за науку.

Но шутки шутками, а повестка у конференции в Москве весьма серьезная. Она являет собой паноптикум современных западных представлений о «новой нормальности». Здесь можно будет услышать и о пользе раннего секспросвета под предлогом ВИЧ-профилактики, и о крушении идеалов моногамии и традиционных семейных ценностей, и о ЛГБТ-терапии для педерастов, запутавшихся в собственных «гендерах», и о том, как построить комфортную сексуальную жизнь без брака и детей, и о публичной реализации женской сексуальности… Пора остановиться – уже прекрасно понятно, о чем и для чего это мероприятие, поддерживаемое базой руководящих кадров «пятой колонны» – ВШЭ. Больше всего здесь тревожит, что на смену идеологам перестройки и борцам за «права женщин и детей» приходит выученное их стараниями новое поколение россиян. Для активных пользователей Instagram и любителей селфи становится нормой ежедневное обсуждение новинок секс-шопа и самых изощренных сексуальных извращений. А власть предержащие из Правительства и Госдумы своими гендерными «Стратегиями действий в интересах женщин» и ювенальными «Десятилетиями детства» фактически вписываются в одну команду с организаторами «Без цензуры».

Виктор Семенов