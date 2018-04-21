Председатель Конституционного суда Чехии поддержал цензуру в соцсетях

Председатель Конституционного суда Чешской Республики Павел Рыхетский в интервью Ihned заявил, что контроль за происходящим в соцсетях нужно усилить. Более того, следует наказывать пользователей за подпадающие под уголовное законодательство действия.

По его мнению, увеличивается влияние анонимных соцсетей, в которых каждый чувствует себя свободно. На фоне этого пользователи позволяют себе лишнее, в том числе, нарушают принципы этики и приличия, а иногда и уголовное законодательство.

Рыхетский напомнил, что в Германии приняли закон, разрешающий цензуру и вмешательство в содержание соцсетей. Он сказал, что ему было бы интересно проследить, как данный закон пройдет через Конституционный суд страны.