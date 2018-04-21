Премьер Армении заявил, что готов покинуть свой пост

Премьер-министр Армении Серж Саргсян сообщил, что его вступление в должность главы правительства страны обусловлено сложной геополитической обстановкой в регионе.

Его заявление в субботу приводит пресс-служба армянского правительства. Кроме этого, Саргсян отметил, что готов покинуть свой пост. Однако политик подчеркнул, что может пойти на этот шаг только после решения важнейших проблем в стране, в том числе вопроса Карабаха. По мнению главы правительства Армении, вышеперечисленные проблемы вполне решаемы.