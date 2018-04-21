Премьер Японии назвал отказ КНДР от ядерных испытаний продвижением вперед

Японский премьер Синдзо Абэ приветствовал заявление о прекращении ядерных и ракетных испытаний от Северной Кореи. Об этом 21 апреля сообщило агентство Kyodo.

Такое решение северокорейской стороны премьер-министр Японии назвал продвижением вперед. Южная Корея также поприветствовала заявление.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что это хорошая новость не только для Северной Кореи, но и для всего мира.

Однако японский министр обороны Ицунори Онодэра считает, что еще рано ослаблять давление на КНДР, отмечая, что тем не менее заявление действительно значительное.