При крушении легкомоторного самолета в Хакасии погибли двое

В пригороде столицы Хакасии Абакана произошла жесткая посадка легкомоторного двухместного самолета, сообщает республиканское управление МЧС.

По данным Следственного комитета, погибли два человека — пилот и пассажир воздушного судна, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Носовая часть воздушного судна разрушена. Следственная группа осматривает место крушения, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщают следователи.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.