Прокуратура проверит мэрию Владивостока из-за обрушения двухэтажки

Приморская прокуратура организовала проверку после частичного обрушения аварийного двухэтажного дома во Владивостоке.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прокуратура «проверит соблюдение прав граждан, проживавших на момент ЧП в аварийном жилом фонде».

Также «будет дана оценка принятию администрацией города Владивостока надлежащих мер по расселению граждан из указанного дома, подлежащего сносу».

Часть дома, расположенного по адресу ул. Фонтанная, 18-б, обрушилась в ночь на 21 апреля. Как пишет Newsvl.ru, пострадавших или погибших под завалами обнаружено не было.

Жильцов уцелевшего крыла здания эвакуировали и временно разместили в школе.

По данным издания, в доме находилось восемь квартир, в которых были прописаны 16 человек, включая двоих детей. Часть помещений дома занимали офисы.