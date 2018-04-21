Пушков назвал умным шагом отказ КНДР от ядерных испытаний

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что отказ от ядерных испытаний является умным шагом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Ранее стало известно, что Северная Корея с 21 апреля прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Такое решение было принято на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР.

«Ким умело вовлекает США в диалог, который повышает его статус и придает ему ореол разумного лидера», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Ким умело вовлекает США в диалог, который повышает его статус и придает ему ореол разумного лидера. Отказ от ядерных испытаний — умный шаг, т.б., что ядерный потенциал уже создан. Так Ким снижает напряженность на Корейском полкострове, не отказываясь от своего главного козыря.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 апреля 2018 г.

Он также отметил, что таким образом Ким Чен Ын снижает напряженность на Корейском полуострове, при этом не отказываясь от своего главного козыря.

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