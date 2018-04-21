«Пусть Грузия и Украина воюют с Россией»: Американских парней на убой не пошлют

Похоже, что на сцене всемирного политического театра, который Запад весьма успешно превращает в театр абсурда, наступает момент, когда ряженые сбрасывают свои достаточно омерзительные маски. Все это стало очевидным после откровения Майка Помпео, готовящегося сменить кресло руководителя ЦРУ на кресло главы госдепартамента США. Помпео считает, что время «мягкой политики» США по отношению к России прошло. Очевидно, это надо понимать так, что теперь Вашингтон по отношению к России будет принимать самые жесткие меры.

От таких грозных заявлений у России, конечно же, должны затрястись поджилки, и она, закрыв глаза от ужаса, кинется сломя голову не только из Сирии, но и вообще со всей планеты. Пока же Вашингтон, упиваясь своей бутафорской атакой на Сирию, пытается убедить самого себя и своих союзников в одержанной им великой победе. «Победа» действительно великая, коль российские системы ПВО не были задействованы вовсе, а сирийские ПВО, представленные советской техникой 30-летней давности, перехватила более 70% этих самых «умных» и фантастически дорогих ракет, с помощью которых американский полупрезидент Дональд Трамп воюет на просторах Твиттера.

Не зря психологи всего мира бьют тревогу по поводу роста детской и подростковой жестокости и преступности, вызванной увлечением компьютерными играми. Создается впечатление, что эти опасения актуальны не только по отношению к подросткам, но и к неким главнокомандующим крупнейшей армией в мире, собирающейся устанавливать свою глобальную гегемонию. Единственное, что успокаивает, это та осторожность, с какой американские «умные» ракеты стоимостью по два миллиона долларов облетали любой объект, где пахло «русским духом». Точность прямо-таки ювелирная. Как говорится, американская исключительность исключительностью, но с кем напрямую связываться не стоит, все-таки в Вашингтоне понимают.

Недаром сегодня в СМИ гуляет информация о том, что Трамп собирался бомбить русские и иранские цели, а сумел его отговорить собственный министр обороны. Это не кто-нибудь, а Джеймс Мэттис — тот самый, который получил кличку «Бешеный пес» и говорил, что стрелять в чужих парней весело. Выходит даже «Бешеный пес» не такой уж и «бешеный», коль так хорошо соображает, кого кусать не надо.

Но как же тогда воевать с Россией? Как «мягкую силу» заменить чем-то другим? Ведь Россия не является ни Югославией, ни Ливией, не может быть и Ираком, и Сирией. В таком случае можно и ответный удар схлопотать. Вот тут-то гениальную идею и подает вышеупомянутый Майк Помпео: новые санкции против Москвы, высылка дипломатов, укрепление американской армией ядерной мощи — все это хорошо, но толку пока мало.

«США вооружат смелых молодых людей, которые сопротивляются российской экспансии на Украине и в Грузии… Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести корректировки», — говорится в письменных показаниях Помпео Конгрессу, которые распространил Белый дом.

Как русские воюют, Помпео знает.

Малочисленный воинский контингент в Сирии за короткий срок кардинально изменил ситуацию. Кто же в здравом уме будет посылать на убой молодых американских парней? Для чего же тогда существует Украина и Грузия? Ради чего тогда в них вкладывают такие огромные суммы? Вот пусть сейчас берут в руки американское оружие и идут отрабатывать доллары, которые получают их правительства.

Вот бы грузинским властям после таких заявлений возмутиться, выразить протест, спросить: «Сколько это вы собираетесь использовать наших парней в качестве пушечного мяса?». Но нет, у властей Грузии реакция совершенно иная. Об этом свидетельствует заявление представителя парламентского большинства Грузии Звиада Квачантирадзе, который отметил, что в Тбилиси должны радоваться неизменной стратегической политике США в отношении Грузии.

«Это заявление указывает на то, что стратегическая политика США в отношении Грузии остается неизменной, и мы должны этому радоваться. Думаю, все это уже заранее согласовано между нашими странами. Наши отношения регулируют множество обязательных документов, в том числе самой важной, наверное, является Хартия стратегического партнерства, эти отношения уже расписаны. Они менее публичны. Думаю, что в отношениях с США мы идем по правильному пути», — заявил он.

Невольно на ум приходят бессмертные творения Салтыкова-Щедрина, его знаменитые «Сказки для детей изрядного возраста», в которых описываются жертвы, с мазохистским удовольствием ожидающие, когда их сожрут хищники. Очень хочется надеяться, что грузинский народ, наконец, назовет истинную цену таким политикам, которая во всех вариантах сводится к 30 серебреникам. Народ должен понять то, что его ведут к пропасти, а тот политический фарс, который разыгрывает правящая элита Запада, может закончиться не просто кровавой трагедией, а глобальной катастрофой.

О деградации западной политической элиты сегодня уже говорят все и совершенно открыто. Совершенно ясно, что эти люди вообще не имеют никакого представления о том, чем они пытаются заниматься. Соединенные Штаты Америки все больше начинают напоминать динозавра, у которого гигантская мощь мышц сочетается с крошечным мозгом. Имей они хотя бы минимальную способность к анализу, то уже давно бы поняли, что силовое давление на русский народ, который сегодня обрел себе лидера в лице Владимира Путина, бессмысленно и крайне опасно в первую очередь для самого Запада. Пружину можно сжимать бесконечно долго, но при этом надо помнить, что чем сильнее ее сжимаешь, тем сильней она разожмется и двинется в обратную сторону, сметая все на своем пути.

Все эти попытки оскорбить и унизить Россию только консолидируют и сплачивают ее народ. Так чего добивается Запад? Чтобы на бескрайних просторах России забил набатный колокол и прозвучал лозунг «За Родину»? Можно не сомневаться, что Западу тогда мало не покажется, как это уже было при Наполеоне, интервенции и Гитлере. В этих славных победах всегда был и вклад грузинского народа, но на сегодняшний день его пытаются поставить по другую сторону баррикад. Грузинский народ часто превращали в разменную пешку в большой игре. Хочется надеяться, что ничего подобного он больше не допустит.

Давид Купатадзе, Dalma News

https://eadaily.com/ru/news/2018/04/20/pervyy-den-pompeo-pust-s-russkimi-voyuyut-ukraincy-i-gruziny?utm_source=smi2&utm_term=931b83db-7583-4c05-bc32-e28bd879a0a9&utm_content=89550