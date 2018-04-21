Российский министр финансов Антон Силуанов и представители министерства финансов Монголии обсудили предоставление Монголии межгосударственного кредита на некоторые проекты, направленные на развитие инфраструктуры.

Силуанов отметил, что ряд совместных проектов Россия готова рассмотреть с точки зрения кредитной поддержки.

В Монголии намерены улучшить теплоэлектростанции, построить железнодорожный обход Улан-Батора, купить тренировочные самолеты из РФ.

Министр также сообщил, что заграничные инвесторы продолжают интересоваться Россией. В скором времени с ними проведут встречи.