Российская велогонщица Плужникова погибла в аварии под Краснодаром

Российская спортсменка Лидия Плужникова в субботу была сбита автомобилем в Архипо-Осиповке в Краснодарском крае во время велопрогулки.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). Отмечается, что 24-летняя девушка скончалась на месте ДТП от полученных травм. Трагедия произошла в субботу.

Спортсменка ехала на велосипеде и была сбита в выехавшим на встречную полосу автомобилем, за рулем которого находился 17-летний юноша, не имеющий прав. Теперь ФВСР намерена участвовать в расследования происшествия.