Российские военные прибыли в освобождённый от «Аль-Каиды» город Кумхана (ФОТО, ВИДЕО)

Российские военные ежедневно посещают различные уголки Сирийской Арабской Республики.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны».

В населённый пункте Кумхана в провинции Хама еще недавно шли ожесточенные бои сирийских войск с джихадистами сирийской «Аль-Каиды»* («Хайят Тахрир аш-Шам»).

При поддержке ВКС России этот городок был освобождён от банд в апреле 2017 года. Сирийцы помнят эту помощь наших военных и с радостью встречают их на своей земле.

Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в САР провели гуманитарную акцию в Кумхане.

Жителям населенного пункта были доставлены 445 продовольственных набора. Каждый набор гуманитарной помощи включает в себя 1,3 килограмма мясных консервов, 2 килограмма риса и 1 килограмм сахара. Общий вес доставленной помощи составил 2 тонны.

В ходе акций российские военные медики также оказали профессиональную помощь 47 нуждавшимся.

Одним из приоритетных направлений деятельности российских военнослужащих в Сирии является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации в стране, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.