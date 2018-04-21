"Рубин" и "Ростов" сыграли вничью в чемпионате России

КАЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболисты казанского "Рубина" и "Ростова" сыграли вничью в матче чемпионата России.

Игра 27-го тура российской премьер-лиги в Казани завершилась со счетом 1:1 (1:0). У "Рубина" отличился Кристиан Нобоа (40-я минута), у "Ростова" гол забил Сергей Паршивлюк (67-я). Казанцы набрали 35 очков и вышли на 7-е место в таблице, "Ростов" с 31 очком идет 11-м.

Следующий матч в чемпионате России "Рубин" проведет на выезде против московского "Динамо" 30 апреля, а "Ростов" днем ранее примет "Тосно".