«Русский бунт» в Риге будет подавлять спецназ США: в Латвии начались аресты русских активистов (ФОТО)

В Риге спецслужбы задержали видного деятеля русского движения Латвии, учёного, правозащитника, руководителя «Конгресса неграждан» и активиста Штаба защиты русских школ.

В настоящий момент Александр Гапоненко находится в изоляторе временного содержания в Чиекуркалнсе (т.н. «Седьмое небо»).

Об этом «Русской Весне» сообщили активисты русского движения Прибалтики.

Правозащитник был задержан за пост в Facebook о том, что «Русский бунт» в Риге будет подавлять спецназ США.

В воскресенье состоится суд, который решит вопрос о мере пресечения. Известно, что полиция безопасности (политический сыск) будет настаивать на заключении под стражу. Судебное заседание предположительно состоится в 11 часов, в суде Видземского предместья (ул. Абренес).

Ожидается, что под выборы в парламент в Латвии готовятся аресты ряда русских активистов, в том числе выступающих за сохранение обучения на русском языке в школах страны.

Гапоненко будет обвинён по статье 80, часть 1 уголовного закона Латвийской республики — действия против суверенитета м, территориальной страны, целостности, власти или государственного строя. За это ему грозит срок лишения свободы до восьми лет.

Александр уже заявил, что объявляет голодовку против произвола латвийских спецслужб.

Сотрудники полиции безопасности произвели обыски на объектах, с которыми связан защитник русского языка.

Как сообщил Владимир Линдерман, в квартире у Гапоненко проводился обыск, туда выехала адвокат Имма Янсоне.

Недавно на своей станице в Facebook Александр Гапоненко рассказал о том, что «в мае американцы проведут в Риге показательные учения по организации этнических чисток».