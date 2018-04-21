Саргсян пообещал оставаться у власти до решения проблемы Карабаха

Глава правительства Армении Серж Саргсян готов передать власть другим людям лишь после решения проблемы Нагорного Карабаха. Об этом он заявил, отвечая на открытое письмо группы выпускников образовательного фонда «Луйс».

«Мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить усилия, направленные на достойное урегулирование проблемы Карабаха», — цитирует Саргсяна пресс-служба правительства.

«По моим представлениям, указанные проблемы решаемы, — отмечает премьер. — После этого у руля власти могут встать другие деятели».

С 13 апреля в Ереване продолжаются массовые акции протеста против избрания Саргсяна главой правительства в парламентской республике. До этого он 10 лет руководил Арменией на посту президента — в период, когда Армения была президентско-парламентским государством.

На улице протестующих выводи оппозиционный политик Никол Пашинян.