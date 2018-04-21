Саша Гобозов считает, что Настя Кочервей долго на проекте не задержится

Новенькая Настя, которая стриптезерша, сто процентов играет и искренности у нее ноль. Она пришла к Яббарову, через 20 минут переключилась на Леху, а потом на меня. Настя умеет рассказывать человеку то, что человек хочет услышать. Когда уехал Леха и моя Оля, она тут же тут как тут, начала подкатывать ко мне, причем в открытую. Я вышел из душа, она зашла ко мне в комнату, легла на кровать и начала рассказывать о каких-то мегачувствах ко мне, о симпатии, искать место в моем сердце и т. д. Я ее вежливо попросил выйти, и вышел сам из комнаты. Спустились вниз к ребятам, и весь день она рассказывала, что Леха это не ее человек, что он слишком молодой, что в нем нет мужественности, что он не для серьезных отношений, а она хочет именно серьезных! Что нужен ей человек взрослый, с которым она будет как за каменной стеной, которой опытный в жизни… то есть я… Она, наверное рассчитывала, что будет за мной ухлестывать, пока нет Оли. Но я сделал по-хитрому. Я уехал домой к ребенку, и когда Настя поняла, что история эта не проканает, то решила написать Лехе. Написала ему, что ждет его, что подкатила ко мне только чтобы сыграть роль на проекте, пока его нет. Когда он вернулся, Настя переобулась и начала заливать Лехе в уши, что не хочет серьезных отношений, что также, как и он хочет легкости. Жалко Леху, если он поведется, все-таки он парень молодой и влюбчивый. Потому что он будет использован этой девочкой. А вообще, такие участники, которые приходят играть, как правило, не задерживаются долго на проекте.