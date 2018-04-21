Саша Гобозов считает, что Настя Кочервей долго на проекте не задержится

Новенькая Настя, которая стриптезерша, сто процентов играет и искренности у нее ноль. Она пришла к Яббарову, через 20 минут переключилась на Леху, а потом на меня. Настя умеет рассказывать человеку то, что человек хочет услышать. Когда уехал Леха и моя Оля, она тут же тут как тут, начала подкатывать ко мне, причем в открытую. Я вышел из душа, она зашла ко мне в комнату, легла на кровать и начала рассказывать о каких-то мегачувствах ко мне, о симпатии, искать место в моем сердце и т. д. Я ее вежливо попросил выйти, и вышел сам из комнаты. Спустились вниз к ребятам, и весь день она рассказывала, что Леха это не ее человек, что он слишком молодой, что в нем нет мужественности, что он не для серьезных отношений, а она хочет именно серьезных! Что нужен ей человек взрослый, с которым она будет как за каменной стеной, которой опытный в жизни… то есть я… Она, наверное рассчитывала, что будет за мной ухлестывать, пока нет Оли. Но я сделал по-хитрому. Я уехал домой к ребенку, и когда Настя поняла, что история эта не проканает, то решила написать Лехе. Написала ему, что ждет его, что подкатила ко мне только чтобы сыграть роль на проекте, пока его нет. Когда он вернулся, Настя переобулась и начала заливать Лехе в уши, что не хочет серьезных отношений, что также, как и он хочет легкости. Жалко Леху, если он поведется, все-таки он парень молодой и влюбчивый. Потому что он будет использован этой девочкой. А вообще, такие участники, которые приходят играть, как правило, не задерживаются долго на проекте.
АктуальноПорошенко: Украинское вещание на востоке – прививка от российской пропаганды - 17:53 В сети появились первые фото дочери Амаль и Джорджа Клуни - 18:00 Вице-президент FINA Тамаш Дьярфаш арестован по подозрению в организации убийства - 18:07 Украинские пограничники сняли с рейса в Минск членов экипажа захваченного - 18:14 Дипломатический скандал: европейские политики приехали в оккупированный Крым - 18:21 В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес - 18:25 Никита Михалков о харассменте и жертвах Вайнштейна: "Женщины теряют товарный - 18:32 Апелляционный комитет РФС оставил в силе желтую карточку Смолова - 18:42 Экипажи «Терминаторов» ЮВО в рамках контрольных занятий отработали высадку - 18:56 Захарова назвала Британию «мировым рекордсменом по геноциду» - 19:03 Порошенко назвал экономической войной снижение доли РФ в торговле с Украиной - 19:14 Участники госзакупок изобрели «беспрецедентно наглое» нарушение - 19:34 Морякам «Норда» не дали покинуть Украину - 19:35 ФАС связала подорожание бензина с сельским хозяйством - 19:35 Рауль Кастро пообещал Кубе новую конституцию - 19:35 Генсек НАТО отказался активировать устав о коллективной обороне из-за Скрипаля - 19:35 Блокировки Роскомнадзора добрались до «облака» Microsoft - 19:35
Новости » Шоу-бизнес » Саша Гобозов считает, что Настя Кочервей долго на проекте не задержится
Саша Гобозов считает, что Настя Кочервей долго на проекте не задержится
Добавлено: 21 апр 2018 в 16:00, Категория: Шоу-бизнес
Материалы по теме:
Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 21 апр 2018 в 16:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
Добавить комментарий
Популярное на сегодняеще новости
Новости Россииеще новости
Новости шоу-бизнесаеще новости
Новости политикиеще новости
Новости экономикиеще новости
Новости обществаеще новости
Происшествияеще новости
Новости Украиныеще новости
Мировые новостиеще новости
Лента новостей
Весельницкая дала показания комиссии сената США - 15:49 В 1980-х Трамп анонимно звонил в Forbes в надежде попасть в список миллиардеров - 15:48 На пост главы Федерации санного спорта России пока претендует только Гарт - 15:39 Срочное сообщение от Командования ДНР - 15:35 Тренер Шипулина: о мононуклеозе мы узнали не сразу - 15:28 Умерла Нина Дорошина, названа причина смерти - 15:21 На крейсере «Пётр Великий» прошли торжества, посвящённые 20-летию корабля - 15:18 «Популяризаторы секса» научат москвичей гендерным «удовольствиям» - 15:14 Прокуратура проверит мэрию Владивостока из-за обрушения двухэтажки - 15:01 В «Современнике» сообщили о причинах смерти Нины Дорошиной - 15:00 Армянская полиция возбудила против демонстрантов дело о хулиганстве - 15:00 Тулеев поделился планами на будущее - 15:00 МИД сообщил о срыве гастролей артистов Большого из-за невыдачи виз в США - 15:00 Heinz начнет продавать в Америке смесь кетчупа и майонеза - 15:00
Последние новости
Сторонник ИГ планировал теракт в здании правительства Ставрополья - 17:26 В Пулково задержали двух летевших из Дубая дебоширов - 17:25 При крушении легкомоторного самолета в Хакасии погибли двое - 17:25 Число задержанных в Ереване перевалило за сотню - 17:24 Елизавете II исполнилось 92 года - 17:24 Умерла легендарная актриса Нина Дорошина — стали известны подробности - 17:02 МИД Украины: влияние Москвы на Будапешт растет - 16:42 ФСБ пресекла деятельность планировавшего теракты в России сторонника ИГ* - 16:35 Первенец Кейт Миддлтон и принца Уильяма: жизнь принца Джорджа с момента рождения и до наших дней - 16:32 В Сирии прицельным выстрелом убит корреспондент ЧГТРК "Грозный" - 16:13 Боевики устроили стрельбу из танков в районе Павлополя - 16:11 Саша Гобозов считает, что Настя Кочервей долго на проекте не задержится - 16:00 Военные инженеры из Башкирии восстановили дорожное сообщение на реке в Саратовской области - 15:53