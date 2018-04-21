Саше Черно стыдно за своих подписчиков

Всем доброе утро! Доброе утро, а не к*кашками политое. На меня подписано так много несчастных женщин?! Так я желаю вам добра. Стооооолько гадостей я прочитала под последним постом, что просто жуть. Если у меня были и есть свои дела, я никогда в жизни не заходила на чужие страницы и не писала гадости. Умоляю займитесь делом, и желаю вам счастья и добра. А самое главное, что человек меня понял и понял зачем это надо было сразу, и вечером мы списались, как ни в чем не бывало, а вы видимо настолько глупы от своей необразованности и несчастной жизни. Мне стыдно за то, что в моих подписчиках есть такие люди. Не нравится - отписывайтесь. Зачем подписываться на меня, если я вам не нравлюсь. Будьте добрее. Улыбайтесь, весна на улице всё-таки.