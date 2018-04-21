Савастьянова: попытка Минздрава переложить ответственность на другие ведомства некорректна

Попытка переложить Минздравом ответственность за доступность качественных лекарственных препаратов на другие министерства некорректна, заявила председатель комитета по контролю и регламенту Государственной Думы Ольга Савастьянова.

«В соответствии с положениями и регламентирующими документами за политику в области фармацевтической деятельности, включая обеспечение качества, эффективности и безопасности лекарственных средств для медицинского применения отвечает Министерство здравоохранения», — считает депутат.

Савастьянова отметила, что вопросы, связанные с решением задач по обеспечению граждан доступными, качественными препаратами полностью находятся в зоне ответственности Минздрава.

И пути решения этой проблемы также относятся к компетенции министерства.

«На наш взгляд, министерству надо более активно включаться в работу по обеспечению качественными лекарственными препаратами и искать пути решения», — сказала председатель комитета по контролю и регламенту Госдумы. Читайте по теме

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«Этот вопрос для нас является одним из приоритетных, поэтому при обсуждении назначения нового премьера, и с новым министром здравоохранения мы будем обязательно обсуждать данную проблему, а также мониторить этот процесс. Комитет возьмет этот очень важный вопрос на особый контроль», — заключила Ольга Савастьянова.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что импортные лекарства занимают 68 процентов рынка медикаментов России, и это свидетельствует о том, что Минздрав выполнил работу по импортозамещению неэффективно.

Володин считает необходимым после назначения министра здравоохранения обсудить этот вопрос в Госдуме и взять эту тему на постоянный контроль.

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