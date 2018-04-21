СБУ задержала работавшего на военном предприятии «российского шпиона»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве сотрудника одного из стратегических предприятий Минобороны страны по подозрению в шпионаже в пользу России.

Как сообщает пресс-служба СБУ, задержанный — уроженец РФ, полковник запаса украинской армии.

В июле 2017 года он гостил у родственников в России и «был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки».

По версии спецслужбы, украинский военный за вознаграждение передавал российским кураторам информацию по выполнению государственных оборонных заказов и разработок систем обнаружения беспилотников, которые используются в Донбассе.

Также, по версии СБУ, бывший военный пытался приобрести украинский беспилотник «с целью дальнейшей его передачи стране-агрессору для осуществления воздушной разведки».

После он, по данным украинских разведчиков, планировал выехать в Россию и получить российское гражданство.

«Установлено, что при содействии сотрудника разведки РФ гражданин Украины уже получил вид на жительство в России и переоформил военную пенсию для ее получения на российской территории», — говорится в сообщении.

Задержанному предъявлено обвинение по статье о госизмене.