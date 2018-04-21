Школьники Еврейской автономной области узнали особенности военной службы в ходе фестиваля «парад профессий»

В Еврейской автономной области на базе школы села Желтый Яр состоялся региональный фестиваль «парад профессий», в ходе которого школьники области узнали особенности военной службы и других профессий. Знакомили ребят с азами своей работы представители более 20 профессий.

Военнослужащие Восточного военного округа подготовили для ребят интересный рассказ про военную службу в регионе. Кроме того, все желающие смогли примерить на себе экипировку военнослужащего, бронежилет, маскировочные костюмы и средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения.

Для ребят был проведен мастер класс по одеванию противогаза и общевойскового защитного костюма. После примерки школьники спешили сфотографироваться в боевой амуниции на память.