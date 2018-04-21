Шведский диджей Avicii мог скончаться от панкреатита

Шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, выступавший под псевдонимом Avicii, скончался 20 апреля на отдыхе в Омане. Об этом сообщил менеджер музыканта.

Диджею было 28 лет. Его нашли мертвым в столице султаната Маскате.

«Семья опустошена, и мы просим всех уважать их, необходимо обеспечить конфиденциальность в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет», — цитирует сообщение менеджера журнал Variety.

Как пишет The Hollywood Reporter, в 2012 году у музыканта был диагностирован острый панкреатит, отчасти обусловленный злоупотреблением алкоголем.

Кроме того, как напоминает The Sun, в 2014 году Берглингу удалили аппендикс и желчный пузырь, из-за чего он тогда прервал свои выступления.

Из-за проблем со здоровьем в 2016 году Берглинг отказался от концертов, однако продолжил записывать новые альбомы.

Avicii — один из немногих диджеев, устраивавших мировые гастроли.