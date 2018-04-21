Скончался легендарный украинский спортсмен

На 89-м году жизни скончался первый в истории украинский чемпион мира по греко-римской борьбе Григорий Гамарник. Легендарный спортсмен умер 18 апреля около пяти часов утра.

Григорий Гамарник родился в Зиновьевске (ныне — Кропивницкий), напоминает пресс-служба Федерация греко-римской борьбы Украины. Заниматься греко-римской борьбой начал в 1945 году в Киеве у известного борца и тренера Арама Ялтыряна. В 1952 г. стал мастером спорта СССР, в 1955- м — заслуженным мастером спорта. Окончил Киевский институт физической культуры.

Выступал в весовой категории 67 кг, а затем 73 кг. Чемпион Узбекской ССР, победитель первенства Средней Азии. Четырехкратный чемпион СССР, четырехкратный призер чемпионатов СССР, чемпион мира 1955 года в Карлсруэ и обладатель серебряной медали чемпионата мира 1958 года в Будапеште.

С 1992 года проживал в США.