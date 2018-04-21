СМИ сообщили, что в Саудовской Аравии происходит попытка государственного переворота (ВИДЕО)

Ряд арабских СМИ и блогеров сообщили, что в настоящий момент происходит попытка государственного переворота в Саудовской Аравии. На публикуемых в сети видеокадрах слышны звуки серьезного боя в районе королевской резиденции в Эр-Рияде.

По непроверенным пока данным, король Салман переехал в безопасный бункер на ближайшей базе ВВС КСА.

«Русская Весна» следит за развитием ситуации.

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Местные власти и Служба безопасности отрицают факт боестолкновения у королевского дворца, а также обвиняют Иран в создании информационной провокации.