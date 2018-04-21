СМИ: Украина признала невозможность вернуть Крым

В настоящий момент Украина не в состоянии вернуть Крым, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, пишет РИА «Новости».

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По его словам, Киев в настоящее время вынужден ограничиваться дипломатическими демаршами и политическими заявлениями. При этом Тука считает, что Донбасс и Крым в долгосрочной перспективе вернутся в состав Украины.

Чиновник сообщил, что его ведомство собирает свидетельства незаконной добычи ресурсов на территории Крыма.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.

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