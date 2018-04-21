Собянин предупредил Москвичей о возвращении урагана

Об этом мэр российской столицы написал в субботу на своей странице в Twitter, призвав граждан быть осторожнее и не отпускать детей на улицу.

Обращаю внимание горожан: с большой вероятностью с 20:00 до 22:00 вновь будет усиление ветра. Будьте осторожней. Не отпускайте детей из дома.

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 21, 2018

Кроме того, градоначальник сообщил о пострадавших при первой волне субботнего шторма в Москве. Собянин также отметил ущерб, причиненный инфраструктуре разгулом стихии.

По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий.

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 21, 2018