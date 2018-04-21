События под Донецком потрясли ОБСЕ; заявление Лаврова по Донбассу - ДНР и ЛНР, развитие событий

Глава российского МИД Сергей Лавров напомнил позицию России по Донбассу и антироссийским санкциям.

Россия не пойдет ни на какие уступки для пересмотра Минских договоренностей, на основе которых осуществляется урегулирование конфликта в Донбассе, заявил министр.

«Когда о чем-то договариваются, то данные договоренности исполняют. Если речь идет об Украине, то здесь существуют Минские соглашения и резолюции, единогласно одобренные СБ ООН, их следует выполнять», - сказал Сергей Лавров.

Министр отметил, что Россия не собирается обсуждать критерии снятия санкций и не пойдет ни на какие уступки касательно переписывания существующих под Донбассу соглашений ради смягчения ограничений Запада.

Обстрел работников Донецкой фильтровальной станции (ДФС) стал шоком для сотрудников миссии ОБСЕ, сообщается издание «ПолитНавигатор».

Заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг в ходе брифинга заявил, что обстрел рабочих ДФС является вопиющим фактом. Он выступил с призывом к сторонам конфликта в Донбассе как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы исключить жертвы среди мирного населения.

По его словам, СММ ОБСЕ ведет диалог с обеими сторонами конфликта. Для возобновления работы станции требуются гарантии безопасности. Александр Хуг отметил, что в миссии работают над тем, что их обеспечить, и чтобы они исполнялись.