Соединения и части Приамурского объединения Восточного военного округа готовятся к приему молодого пополнения

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, проводится подготовка к приему молодого пополнения. Приводится в должный вид жилые помещения казарм, где разместятся новобранцы, подготовлена необходимая документация.

Проводятся специальные сборы с сержантским составом. На занятиях младшие командиры изучают особенности работы с молодым пополнением, получают рекомендации от психологов, военных врачей и работников военной прокуратуры.

По прибытии в воинскую часть все призывники пройдут углубленное медицинское осмотр и ознакомительную беседу с психологом. Основное внимание при работе с молодым пополнением будет уделено его социальной адаптации в новых условиях. Необходимую помощь новобранцам будут оказывать армейские психологи, особенно в период становления в воинских коллективах.