Срочное сообщение от Командования ДНР

В настоящее время в рамках кампании по дискредитации командования и личного состава Вооруженных сил Донецкой Народной республики спецслужбами Украины готовятся видеорепортажи, на которых от лица якобы действующих военнослужащих ВС ДНР будут озвучены лживые и порочащие нас сведения.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования ДНР.

Одним из таких подставных лиц является Вяльшин Руслан Ахметович 1981 г.р., ранее проходивший службу в Вооруженных силах Республики.

Более двух недель назад данный гражданин был уволен из рядов армии ДНР за совершение грубых дисциплинарных проступков.

По данным оперативного командования, после увольнения Вяльшин планировал покинуть территорию Республики и направиться по месту жительства супруги в населённый пункт Пречистовка на оккупированной Украиной территории.

Учитывая, что семья — жена и двое детей бывшего военнослужащего фактически являются заложниками спецслужб Украины, каратели пытаются использовать его для своих фальсификаций.

Как сообщала «Русская Весна», МГБ ЛНР также предупреждает о готовящемся теракте на объекте химической промышленности, в совершении которого Киев планирует обвинить власти и армию ЛНР.