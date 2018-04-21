Срочное сообщение поступило от МГБ ЛНР: готовится химическая диверсия

Из силовых структур Луганской народной республики поступило срочное сообщение об угрозе химической диверсии со стороны ВСУ.

В сообщении говорится о том, что командование ВСУ приступило к подготовке к приезду Петра Порошенко в Донбасс провокации, целью которой является дискредитацию ВС ЛНР. Соответствующее заявление поступило из Министерства госбезопасности ЛНР.

Представитель ведомства отметил, что получены данные о разработке украинскими силовиками спецоперации по проведению диверсии на предприятии химпромышленности ООО НПП «Заря» в городе Рубежное. За проведение операции ответственным является командование оперативно-тактической группы ВСУ «Луганск».

В ЛНР также располагают данными о том, что целью диверсии является осуществление взрыва на одном из складов предприятия, где хранятся взрывоопасные вещества.

В командовании ВСУ в планируемом теракте намерены обвинить власти ЛНР, чтобы ускорить процесс ввода так называемой миротворческой миссии в Донбасс, отметили в МГБ народной республики.