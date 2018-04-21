США инициировали проверку всех двигателей Boeing 737

Управление гражданской авиации США инициировало экстренную проверку двигателей, установленных на Boeing 737.

В сообщении, размещенном на сайте ведомства, говорится, что в течение 20 дней авиакомпании должны проверить лопасти на турбовентиляторных двигателях CFM56-7B, которые прошли более 30 тысяч взлетов и посадок.

По оценке ведомства, во всем мире используется 681 такой двигатель.

Проверка вызвана аварией, произошедшей 18 апреля на Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines. Один из двигателей самолета взорвался, его лопасть пробила иллюминатор, в который засосало пассажирку. Соседи смогли вытянуть ее назад, однако женщина скончалась. Больше в салоне никто не пострадал. Самолет совершил экстренную посадку.