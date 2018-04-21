Сторонник ИГ планировал теракт в здании правительства Ставрополья

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали предполагаемого террориста в Ставропольском крае, сообщает ФСБ.

«21 апреля 2018 г. в ходе проведения оперативно-боевого мероприятия по задержанию террориста преступник оказал вооруженное сопротивление и получил ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении спецслужбы.

Имя подозреваемого не приводится.

По данным спецслужбы, он планировал теракты в здании правительства Ставропольского края, а также в краевом управлении ФСБ.

На месте убийства были обнаружены обрез ружья 16 калибра, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленой арматуры и гвоздей, флаг запрещенной в России группировки «Исламское государство», рукописный текст с присягой ее главарю, а также схемы расположения и подходов к зданиям правительства и ФСБ.