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Сторонник ИГ планировал теракт в здании правительства Ставрополья


Добавлено: 21 апр 2018 в 17:26, Категория: Новости на сегодня
Сторонник ИГ планировал теракт в здании правительства Ставрополья

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали предполагаемого террориста в Ставропольском крае, сообщает ФСБ.

«21 апреля 2018 г. в ходе проведения оперативно-боевого мероприятия по задержанию террориста преступник оказал вооруженное сопротивление и получил ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении спецслужбы.

Имя подозреваемого не приводится.

По данным спецслужбы, он планировал теракты в здании правительства Ставропольского края, а также в краевом управлении ФСБ.

На месте убийства были обнаружены обрез ружья 16 калибра, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленой арматуры и гвоздей, флаг запрещенной в России группировки «Исламское государство», рукописный текст с присягой ее главарю, а также схемы расположения и подходов к зданиям правительства и ФСБ.


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Добавлено: 21 апр 2018 в 17:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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