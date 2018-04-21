Представители Большой двадцатки встретились по вопросу регулировнания криптовалют. Встреча состоялась 19-20 марта 2018 года в Аргентине. Несколько стран выдвинули свои опасения о том, что цифровая валюта используется для отмывания денег и представляет значительную угрозу для инвесторов, что обязывает государство ужесточить ее регулирование. Но так ли это на самом деле?!

Страны G20 на саммите в Аргентине: обсуждение криптовалют

На саммите 2018 страны большой двадцатки и представители центральных банков обсудили влияние криптовалютного рынка на финансовую систему государств.

Министр финансов США Стивен Мнучин обеспокоен тем, что криптовалюта может использоваться для финансирования терроризма в разных странах и отмывания денег. В свою очередь, министры финансов Франции и Германии увидели в цифровой валюте угрозу для инвесторов. Глава Банка Англии Марк Карни и вовсе призвал властей закончить эпоху «криптовалютной анархии» и взять блокчейн-технологии и криптоактивы под полный контроль финансовой системы. Таким образом, по словам Карни, снизится возможность мошеннического и террористического использования валюты, что приведет к стабильности собственной экономики.

После длительной конференции, представители G20 пришли к выводу, что криптовалюта не несет реальной угрозы финансовой системе, ведь занимает менее 1% мирового ВВП. Однако было принято совместное решение регулировать цифровую валюту сообща, так как крипто-активы обладают потенциалом повышать эффективность финансовой системы и экономики в целом.

Итоги саммита G20 2018 и планы развития

На итоговой пресс-конференции саммита G20 2018, представитель ЦБ Аргентины Федерико Штурценеггер подтвердил общее согласие стран большой двадцатки о начале регулирования криптовалюты. Но вопрос о конкретных мерах и приеме законов власти решили отложить на небольшой срок. Дело в том, что на сегодняшний день криптовалюта не изучена полностью: нет достаточных данных о ее влиянии на потребителей и инвесторов, целостность рынка, уклонение от уплаты налогов или отмывания денег. Следовательно, чтобы выдвинуть какие-либо рекомендации по регулированию, необходимо провести мониторинг крипто-активов и просчитать возможные риски ее использования.

Заинтересованность государств в регулировании криптовалюты только повысит ее глобальное распространение. А это, в свою очередь, увеличит спрос на Инновационные системыоптимизации.

К примеру, усилив контроль над криптовалютой, государство исключит возможность отмывания денег и финансирования терроризма, предоставив инвесторам защиту и стабильность рынка. В итоге, создание и реализация ЦОД для майнинга валют перейдет на новую ступень развития, где по отзывам, компания Инопсис Интеграция может занять уверенное лидерство.