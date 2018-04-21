Страны G20 (Большой двадцатки) собираются регулировать криптовалюты сообща

Показать меню
Актуально
В Екатеринбурге началась подготовка легендарного танка Т-34, который возглавит - 20:32 В Екатеринбурге началась подготовка легендарного танка Т-34, который возглавит механизированную колонну на военном параде 9 мая НАТО хочет наладить диалог с Россией - 20:35 НАТО хочет наладить диалог с Россией Сергей Аксёнов рассказал, когда первые автомобили проедут по Крымскому мосту - 20:53 Сергей Аксёнов рассказал, когда первые автомобили проедут по Крымскому мосту Зейна Малика заметили у апартаментов Джиджи Хадид - 21:46 Зейна Малика заметили у апартаментов Джиджи Хадид Эван Рэйчел Вуд добилась равноправия судом - 21:46 Эван Рэйчел Вуд добилась равноправия судом Пэрис Хилтон об измене Тристана Томпсона - 21:46 Пэрис Хилтон об измене Тристана Томпсона Далалоян победил в многоборье на ЧР по спортивной гимнастике - 22:00 Далалоян победил в многоборье на ЧР по спортивной гимнастике Лавров: «Ряд игроков» пытается помешать работе миссии ОЗХО в сирийской Думе - 22:04 Лавров: «Ряд игроков» пытается помешать работе миссии ОЗХО в сирийской Думе Дуров: Telegram остается доступным в РФ несмотря на блокировку - 22:11 Дуров: Telegram остается доступным в РФ несмотря на блокировку Дело судна "Норд": задержанный экипаж уже вернулся в Крым - 22:35 Дело судна Сотрудников МИД эвакуируют после сообщения о минировании здания - 22:39 Сотрудников МИД эвакуируют после сообщения о минировании здания Посольство РФ призвало Британию снять цензуру по «делу Скрипаля» - 22:46 Посольство РФ призвало Британию снять цензуру по «делу Скрипаля» МИД РФ допустил прекращение прямых перелетов в США - 22:46 МИД РФ допустил прекращение прямых перелетов в США На экс-замглавы ФСИН завели дело о взятке - 22:46 На экс-замглавы ФСИН завели дело о взятке Мединский открыл ММКФ дифирамбом российскому кино - 22:46 Мединский открыл ММКФ дифирамбом российскому кино Сирия запросила у РФ инвестиции в строительство жилья - 22:46 Сирия запросила у РФ инвестиции в строительство жилья
» » Страны G20 (Большой двадцатки) собираются регулировать криптовалюты сообща

Страны G20 (Большой двадцатки) собираются регулировать криптовалюты сообща


Добавлено: 21 апр 2018 в 19:42, Категория: Статьи

Представители Большой двадцатки встретились по вопросу регулировнания криптовалют. Встреча состоялась 19-20 марта 2018 года в Аргентине. Несколько стран выдвинули свои опасения о том, что цифровая валюта используется для отмывания денег и представляет значительную угрозу для инвесторов, что обязывает государство ужесточить ее регулирование. Но так ли это на самом деле?!

Страны G20 на саммите в Аргентине: обсуждение криптовалют

На саммите 2018 страны большой двадцатки и представители центральных банков обсудили влияние криптовалютного рынка на финансовую систему государств.

Министр финансов США Стивен Мнучин обеспокоен тем, что криптовалюта может использоваться для финансирования терроризма в разных странах и отмывания денег. В свою очередь, министры финансов Франции и Германии увидели в цифровой валюте угрозу для инвесторов. Глава Банка Англии Марк Карни и вовсе призвал властей закончить эпоху «криптовалютной анархии» и взять блокчейн-технологии и криптоактивы под полный контроль финансовой системы. Таким образом, по словам Карни, снизится возможность мошеннического и террористического использования валюты, что приведет к стабильности собственной экономики.

После длительной конференции, представители G20 пришли к выводу, что криптовалюта не несет реальной угрозы финансовой системе, ведь занимает менее 1% мирового ВВП. Однако было принято совместное решение регулировать цифровую валюту сообща, так как крипто-активы обладают потенциалом повышать эффективность финансовой системы и экономики в целом.

Итоги саммита G20 2018 и планы развития

На итоговой пресс-конференции саммита G20 2018, представитель ЦБ Аргентины Федерико Штурценеггер подтвердил общее согласие стран большой двадцатки о начале регулирования криптовалюты. Но вопрос о конкретных мерах и приеме законов власти решили отложить на небольшой срок. Дело в том, что на сегодняшний день криптовалюта не изучена полностью: нет достаточных данных о ее влиянии на потребителей и инвесторов, целостность рынка, уклонение от уплаты налогов или отмывания денег. Следовательно, чтобы выдвинуть какие-либо рекомендации по регулированию, необходимо провести мониторинг крипто-активов и просчитать возможные риски ее использования.

Заинтересованность государств в регулировании криптовалюты только повысит ее глобальное распространение. А это, в свою очередь, увеличит спрос на Инновационные системыоптимизации.

К примеру, усилив контроль над криптовалютой, государство исключит возможность отмывания денег и финансирования терроризма, предоставив инвесторам защиту и стабильность рынка. В итоге, создание и реализация ЦОД для майнинга валют перейдет на новую ступень развития, где по отзывам, компания Инопсис Интеграция может занять уверенное лидерство.


Материалы по теме:

В МВФ считают неизбежным регулирование операций с криптовалютой
Путин заявил о серьёзных рисках при использовании криптовалют
Пан Ги Мун примет участие в саммите Большой двадцатки в Китае
Путин участникам G20: нам известно кто финансирует ИГИЛ
Добавлено: 21 апр 2018 в 19:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Минздрав назвал критику Володина в свой адрес ошибочной

Минздрав назвал критику Володина в свой адрес ошибочной

Крымский культурно-информационный центр откроют в Китае

Крымский культурно-информационный центр откроют в Китае

МИД Франции обвинил Россию в публикации противоречивых сведений по ситуации в Сирии

МИД Франции обвинил Россию в публикации противоречивых сведений по ситуации в Сирии

Усманов об уходе тренера Венгера: печальный день в истории

Усманов об уходе тренера Венгера: печальный день в истории "Арсенала"

Новости России
еще новости
Собянин предупредил Москвичей о возвращении урагана

Собянин предупредил Москвичей о возвращении урагана

Российская велогонщица Плужникова погибла в аварии под Краснодаром

Российская велогонщица Плужникова погибла в аварии под Краснодаром

ФСБ пресекла деятельность планировавшего теракты в России сторонника ИГ*

ФСБ пресекла деятельность планировавшего теракты в России сторонника ИГ*

Подозреваемого в связях с террористами через Telegram арестовали в Петербурге

Подозреваемого в связях с террористами через Telegram арестовали в Петербурге

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Грудь Полины Гагариной в прозрачном комбинезоне собрала сотни негативных комментариев

Грудь Полины Гагариной в прозрачном комбинезоне собрала сотни негативных комментариев

Саше Черно стыдно за своих подписчиков

Саше Черно стыдно за своих подписчиков

Первенец Кейт Миддлтон и принца Уильяма: жизнь принца Джорджа с момента рождения и до наших дней

Первенец Кейт Миддлтон и принца Уильяма: жизнь принца Джорджа с момента рождения и до наших дней

Саша Гобозов считает, что Настя Кочервей долго на проекте не задержится

Саша Гобозов считает, что Настя Кочервей долго на проекте не задержится

Новости политики
еще новости
«Популяризаторы секса» научат москвичей гендерным «удовольствиям»

«Популяризаторы секса» научат москвичей гендерным «удовольствиям»

«Пусть Грузия и Украина воюют с Россией»: Американских парней на убой не пошлют

«Пусть Грузия и Украина воюют с Россией»: Американских парней на убой не пошлют

Крымские татары умирают в СИЗО Симферополя неестественной смертью, - Правозащитники

Крымские татары умирают в СИЗО Симферополя неестественной смертью, - Правозащитники

США аукнется: Пушков прокомментировал решение Анкары вывести золотой запас

США аукнется: Пушков прокомментировал решение Анкары вывести золотой запас

Новости экономики
еще новости
Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

России предложили временно национализировать «Русал»

России предложили временно национализировать «Русал»

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Новости общества
еще новости
В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парадных расчётов

В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парадных расчётов

Срочное сообщение поступило от МГБ ЛНР: готовится химическая диверсия

Срочное сообщение поступило от МГБ ЛНР: готовится химическая диверсия

В Сирии прицельным выстрелом убит корреспондент ЧГТРК

В Сирии прицельным выстрелом убит корреспондент ЧГТРК "Грозный"

Военные инженеры из Башкирии восстановили дорожное сообщение на реке в Саратовской области

Военные инженеры из Башкирии восстановили дорожное сообщение на реке в Саратовской области

Происшествия
еще новости
Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Новости Украины
еще новости
В Госдепе озвучили наибольшие нарушения прав человека в Украине

В Госдепе озвучили наибольшие нарушения прав человека в Украине

Медики заявили, что ежедневный душ вреден для здоровья

Медики заявили, что ежедневный душ вреден для здоровья

Боевики устроили стрельбу из танков в районе Павлополя

Боевики устроили стрельбу из танков в районе Павлополя

«Оккупация продолжается…» В сети появилась видеопрогулка по Горловке

«Оккупация продолжается…» В сети появилась видеопрогулка по Горловке

Мировые новости
еще новости
В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО

В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов

Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов

Болтон назвал российскому послу условия улучшения отношений с США

Болтон назвал российскому послу условия улучшения отношений с США




Лента новостей
"Рубин" и "Ростов" сыграли вничью в чемпионате России - 18:39 Грудь Полины Гагариной в прозрачном комбинезоне собрала сотни негативных комментариев - 18:27 Грудь Полины Гагариной в прозрачном комбинезоне собрала сотни негативных комментариевКНДР переключится с ядерных испытаний на строительство «социалистической экономики», — BBC - 18:25 КНДР переключится с ядерных испытаний на строительство «социалистической экономики», — BBCСаше Черно стыдно за своих подписчиков - 18:14 Саше Черно стыдно за своих подписчиковТарпищев: итог первого дня матча Fed Cup с Латвией закономерен и оптимистичен - 17:49 Тарпищев: итог первого дня матча Fed Cup с Латвией закономерен и оптимистиченРоссийская велогонщица Плужникова погибла в аварии под Краснодаром - 17:42 Российская велогонщица Плужникова погибла в аварии под КраснодаромМедики заявили, что ежедневный душ вреден для здоровья - 17:28 Медики заявили, что ежедневный душ вреден для здоровьяСторонник ИГ планировал теракт в здании правительства Ставрополья - 17:26 Сторонник ИГ планировал теракт в здании правительства СтавропольяВ Пулково задержали двух летевших из Дубая дебоширов - 17:25 В Пулково задержали двух летевших из Дубая дебошировПри крушении легкомоторного самолета в Хакасии погибли двое - 17:25 При крушении легкомоторного самолета в Хакасии погибли двоеЧисло задержанных в Ереване перевалило за сотню - 17:24 Число задержанных в Ереване перевалило за сотнюЕлизавете II исполнилось 92 года - 17:24 Елизавете II исполнилось 92 годаУмерла легендарная актриса Нина Дорошина — стали известны подробности - 17:02 Умерла легендарная актриса Нина Дорошина — стали известны подробностиМИД Украины: влияние Москвы на Будапешт растет - 16:42 МИД Украины: влияние Москвы на Будапешт растет
Последние новости
В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парадных расчётов - 20:04 В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парадных расчётов Госстат: больше всего ананасов Украина продала Польше и Беларуси - 20:00 Госстат: больше всего ананасов Украина продала Польше и Беларуси О продакшн студиях - 19:56 О продакшн студиях Срочное сообщение поступило от МГБ ЛНР: готовится химическая диверсия - 19:49 Срочное сообщение поступило от МГБ ЛНР: готовится химическая диверсия Бизнес с компанией Юнибрайт - 19:44 Бизнес с компанией Юнибрайт Страны G20 (Большой двадцатки) собираются регулировать криптовалюты сообща - 19:42 Страны G20 (Большой двадцатки) собираются регулировать криптовалюты сообща Отдых в Феодосии - 19:39 Отдых в Феодосии Что такое кэшбэк - 19:36 Что такое кэшбэк Собянин предупредил Москвичей о возвращении урагана - 19:35 Собянин предупредил Москвичей о возвращении урагана Несколько человек пострадали из-за непогоды в Москве - 19:30 Несколько человек пострадали из-за непогоды в Москве На Кубани 17-летний водитель насмерть сбил велогонщицу - 19:29 На Кубани 17-летний водитель насмерть сбил велогонщицу Инспекторы ОЗХО смогли собрать образцы в Думе - 19:28 Инспекторы ОЗХО смогли собрать образцы в Думе Кадыров пригласил будущего главу Госдепа в чеченскую тюрьму - 18:53 Кадыров пригласил будущего главу Госдепа в чеченскую тюрьму
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"