Танки, наркотики, ракеты — всё, что обнаружили «Тигры» генерала Сухейла в горах Каламуна (ВИДЕО)

На военном аэродроме Думейр прошла выставка трофейного оружия, изъятого военнослужащими подразделения «Силы тигра» бригадного генерала Хасана Сухейла.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

На площадке для презентации были представлены образцы стрелкового вооружения, мины и минометы 82 мм и 120 мм советского производства, а также стран бывшего Варшавского договора.

Противотанковое вооружение было представлено противотанковыми комплексами советского производства «Конкурс», франко-германского производства «Милан» и американские ПТРК «Тоу».

Сдавая позиции, исламисты передали «Тиграм» 18 танков следующих модификаций: Т-55, Т-62, Т-72. Также террористы сдали «Силам тигра» одну единицу советской инженерной техники БРЭМ-1 и более десяти автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами.

После сдачи Думейра «Джейш Аль Ислам» оставили после себя колоссальные подземные объекта инфраструктуры: госпитали, стоянки техники, ангары, склады, тюрьмы и тоннели для передвижения.

В одном из подземных госпиталей, размещенных в горах Восточного Каламуна, близ аэродрома Думейр, подразделениями генерала Сухейла были обнаружены запасы лекарственных наркотических средств, капельных систем, перевязочных наборов. Особенно поразило количество психотропного опиоидного средства «Трамадол».

Есть основания полагать, что террористами он использовался не только для обезболивания. Также рядом с импровизированным госпиталем были обнаружены самодельные ракеты с символикой «Джейш Аль Ислам».