Тарпищев: итог первого дня матча Fed Cup с Латвией закономерен и оптимистичен

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Ничейный результат после стартового дня встречи плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Латвии закономерен и вселяет оптимизм перед воскресными играми, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Анастасия Павлюченкова в субботу в первом поединке встречи, проходящей в Ханты-Мансийске, победила Анастасию Севастову (6:3, 2:6, 6:4). Однако Елена Остапенко восстановила равновесие в счете, выиграв у хозяйки корта Екатерины Макаровой (7:5, 6:4).

"Я считаю результат 1-1 после первого дня матча закономерным, - сказал по телефону Тарпищев. - И предполагалось, что он может быть таким. В силу того, что Остапенко на грунте выиграла (в 2017 году) "Ролан Гаррос", а Макарова недавно избавилась от травм. И только-только набирает форму. Были варианты, что Макарова может выиграть, но Остапенко была уверена в себе, неплохо играла на своей подаче и действовала чуть быстрее. За счет чего и выиграла".

На воскресенье запланированы игры Павлюченкова – Остапенко, Макарова – Севастова и парная встреча Макарова/Елена Веснина - Диана Марцинкевич/Даниэла Висмане.

"Статистика прежних встреч между Павлюченковой и Севастовой была 5-0 в пользу нашей спортсменки, - продолжил собеседник агентства. - Но, несмотря на это, игра была интересной. И Павлюченкова за счет большего опыта и большей вариативности в игре смогла одержать победу. Счет 1-1 позволяет нам с оптимизмом смотреть на завтрашние матчи. Я думаю, что парная встреча, вполне возможно, будет решающей. Поэтому счет 1-1 неплохой для нас".