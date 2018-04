Трамп приветствовал заморозку ядерной программы КНДР

Президент США Дональд Трамп приветствовал решение лидера КНДР Ким Чен Ына заморозить ракетную и ядерную программу страны.

«Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс! С нетерпением жду нашего саммита [с Ким Чен Ыном]», — написал Трамп в твиттере.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.

Власти КНДР объявили о приостановке ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет с 21 апреля.

Это решение было принято в преддверии встречи Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи, которая состоится через неделю. Переговоры Ким Чен Ына с Трампом должны пройти в конце мая — начале июня.