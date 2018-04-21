Тренер Шипулина: о мононуклеозе мы узнали не сразу

Москва, 21 апр - РИА Новости, Елена Вайцеховская. Тренер олимпийского чемпиона Антона Шипулина Андрей Крючков, под руководством которого биатлонист начал тренироваться после Игр в Сочи, заявил РИА Новости, что о заболевании мононуклеозом он и спортсмен узнали с опозданием.

В пятницу Шипулин заявил в эфире телеканала "Матч-ТВ", что в ходе олимпийского сезона переболел мононуклеозом несколько раз. Это заболевание сопровождается специфическим изменением в составе крови и снижением работоспособности на фоне высоких физических нагрузок.

"Первый раз Антон заболел, когда вернулся с юга после отпуска. У него поднялась температура, заболело горло, начался сильный кашель. Тогда мы расценили его недомогание как обычную простуду и даже не стали использовать антибиотики. Второй раз те же самые симптомы повторились сразу после летнего чемпионата России в Чайковском. Потом Антон заболел в третий раз – на вкатывании. Только после этого мы сдали все необходимые анализы и выяснилось, что показатели вирусов во много раз превышают норму", - сказал Крючков.

"Сам по себе мононуклеоз опасен только в период острой фазы, поэтому мы в это время прекращали тренировки. О полном отказе от тренировок речи не шло, тем более, что врачи нам этого не запрещали. Если у человека есть мононуклеоз – это болезнь на всю жизнь. Что же теперь, всю жизнь не тренироваться?" - добавил тренер.