Тулеев поделился планами на будущее

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, ставший после отставки спикером регионального парламента, выразил депутатам свою признательность. По словам Тулеева, они «мужественные люди», так как «пропустили» его на новую должность, вопреки общественным настроениям.

«Я считал, что у меня [на посту спикера] будет больше возможностей рассказать людям правду», — сообщил политик в интервью местному телеканалу «ТВ Мария».

Тулеев отметил, что не планирует избираться от областного парламента в Совет Федерации.

«Честно говоря, не хочу я и смысла нет в политике оставаться», — сказал он.

По словам политика, он собирался уходить с должности губернатора осенью 2018 года по состоянию здоровья.

Уходить с поста спикера кузбасского парламента Тулеев, по его словам, не собирается.

Аман Тулеев подал в отставку вскоре после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», жертвами которого, согласно окончательным данным, стали 60 человек.