Ученые объяснили тайну улыбки Моны Лизы

Калифорнийские ученые объяснили, почему улыбка Моны Лизы со знаменитой картины Леонардо Да Винчи вызывает столько споров.

Так, исследователи университета в Сан-Диего пришли к выводу, что интерпретация объективно нейтрального выражения лица Моны Лизы — от доброжелательной улыбки до злой гримасы — зависит от того, что глаза смотрящего на нее видели до этого.

Ученые поставили эксперимент на 40 добровольцах. Людям с выраженным доминантным глазом показывали два разных изображения: нейтральное и с ярко выраженными эмоциями.

В результате им удалось доказать, что люди интерпретируют нейтральные лица как счастливые, если второму глазу до этого было показано изображение с улыбающимся человеком, и наоборот.