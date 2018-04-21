Ученые решают загадку генетики светловолосых людей

Исследователи заявили, что женщин блондинок гораздо больше по численности, чем блондинов мужчин, однако, почему существует такая закономерность, понять пока не смогли.

Авторы новой работы, ученые Лондонского Королевского колледжа, изучили данные более 300 тысяч европейцев, полученные от крупнейшего банка биоматериалов UK Biobank.

К этому исследованию были привлечены и генетики. В итоге получился уникальный научный проект, в ходе которого было сделано не одно громкое открытие. Так, ученые обнаружили 124 новых гена, отвечающих за пигментацию и изменение цвета волос у европейцев. Опыты на мышах показали, что на изменения в генах, ответственных за цвет волос, влияют стресс, химикаты, гормоны.

Обнаруженные новые гены также выявили связь с заболеваниями рака кожи, яичек, простаты. По словам специалистов, мужчин и женщин со светлыми волосами рождается неодинаковое количество — мужчин намного меньше.

Шанс родиться натуральной блондинкой у девушек вдвое выше, чем блондином у мужчин, заявили исследователи. Ученые отметили: «По необъяснимым для нас причинам, гены светлых волос, имеющиеся у обоих полов при рождении, сохраняются при взрослении у женщин и исчезают у мужчин. Но скоро мы сможем понять, почему у женщин и мужчин гены пигментации проявляют себя по-разному»,