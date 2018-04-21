Умер космонавт Владимир Ляхов

19 апреля на 77-м году скончался космонавт Владимир Ляхов. Об этом сообщил российский Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.

Ляхов родился 20 июля 1941 года в городе Антрацит. В 1964 году окончил Харьковское высшее военное авиационное училище, после чего служил летчиком на Сахалине.

В 1967 году был зачислен в отряд Центра подготовки космонавтов. Совершил три полета в космос в период в 1979-1988 годах общей продолжительностью более 333 суток и три выхода в открытый космос суммарной продолжительностью 7 часов 8 минут. Дважды герой Советского Союза.

Напомним, в апреле прошлого года умер космонавт Георгий Гречко.

Фото: velskglobal.ru