Умерла легендарная актриса Нина Дорошина — стали известны подробности

Известная актриса Нина Дорошина скончалась от остановки сердца. Об этом сообщили в театре «Современник».

Артистка умерла у себя дома. За день до этого она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, однако от госпитализации отказалась.

О дне и времени прощания с Дорошиной будет объявлено позже.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиноостровске (теперь территория Москвы). В 1956 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, в 1956–1959 годах работала в Театре-студии киноактера. В 1959 году актрису приняли в труппу театра «Современник», в котором она и проработала всю жизнь.

В кино Нина Дорошина дебютировала в 1955 году еще во время учебы. Она сыграла роль Нелли в мелодраме Михаила Калатозова «Первый эшелон». Затем актриса снялась в фильмах «Люди на мосту» (1959), «Артист из Кохановки» (1961), «Первый троллейбус» (1963), «По семейным обстоятельствам» (1977) и других картинах.

К началу 1980-х годов Дорошина все реже стала сниматься в кино, полностью сосредоточившись на работе в театре. Режиссер Владимир Меньшов, увидевший ее в спектакле «Любовь и голуби», решил снять по спектаклю фильм и пригласил актрису на главную роль.

Нина Дорошина — Народная артистка РСФСР (1985). В апреле 2006 года она была награждена орденом Почета, в 2010 году — орденом Дружбы.