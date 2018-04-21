Умерла Нина Дорошина, названа причина смерти

Умерла Нина Дорошина – артистка театра и кино. В театре «Современник», где Нина Михайловна работала с 1958 года, сообщили, что причиной смерти стала остановка сердца. Ей было 83 года.

На сайте театра сообщается, что Нина Дорошина была блистательной актрисой, и в этом убеждены не только зрители театра, но и все россияне.

Всего в фильмографии артистки РСФСР насчитывается более 20 ролей. Но народную известность ей принесла роль Надежды Кузякиной в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

Редакция сайта «Южный Федеральный» приносит соболезнования родным и близким Нины Дорошиной.