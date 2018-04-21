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Умерла Нина Дорошина, названа причина смерти


Добавлено: 21 апр 2018 в 15:21, Категория: Общество
Умерла Нина Дорошина, названа причина смерти

Умерла Нина Дорошина – артистка театра и кино. В театре «Современник», где Нина Михайловна работала с 1958 года, сообщили, что причиной смерти стала остановка сердца. Ей было 83 года.

На сайте театра сообщается, что Нина Дорошина была блистательной актрисой, и в этом убеждены не только зрители театра, но и все россияне.

Всего в фильмографии артистки РСФСР насчитывается более 20 ролей. Но народную известность ей принесла роль Надежды Кузякиной в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

Редакция сайта «Южный Федеральный» приносит соболезнования родным и близким Нины Дорошиной.


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Добавлено: 21 апр 2018 в 15:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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