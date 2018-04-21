В 1980-х Трамп анонимно звонил в Forbes в надежде попасть в список миллиардеров

Журналист Джонатан Гринберг, в 1980-х отвечавший за составление списка 400 богатейших людей США по версии журнала Forbes, обнародовал аудиозапись. На ней, по утверждению Гринберга, бизнесмен, ныне президент США Дональд Трамп пытался убедить журнал, что его состояние составляет не 200 млн долларов, а не менее миллиарда.

Звонок произошел в мае 1984 года. По словам Гринберга, ему позвонил некий мужчина, представившийся членом руководства группы компаний Trump Organization Джоном Бэрроном.

«В предыдущем издании мы оценили состояние Трампа в 200 млн долларов, и это была только пятая часть той суммы, которую он называл в своих интервью», — сообщил бывший сотрудник Forbes, считающий, что с ним разговаривал сам Трамп.

По словам Гринберга, заявления Трампа были фарсом — в действительности его бизнес в начале 1980-х не стоил даже 200 млн долларов. Журналист оценивает его в 5 млн.

В Белом доме от комментариев отказались.