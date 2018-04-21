В Дербенте силовики застрелили девятерых бандитов

Дагестанское управление ФСБ сегодня днем провело контртеррористическую операцию в Дербенте.

Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, в разных частях города были обнаружены две группы бандитов.

«На предложение правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли огонь из автоматического оружия. В результате скоротечных перестрелок девять бандитов были нейтрализованы», — говорится в сообщении.

По данным НАК, среди гражданского населения никто не пострадал. Один сотрудник спецназа, участвовавший в операции, получил легкое ранение.

По данным источника «Интерфакса», в одной из уничтоженных групп предполагаемых боевиков были четыре человека. «Четвертый боевик жив, он задержан», — утверждал собеседник агентства.

Трое остальных, по его словам, — местные жители 1992, 1994 и 1965 годов рождения.

«Все они ликвидированы в Дербенте при перемещении по городу в автомобиле ВАЗ-2109», — отметил источник.

По данным НАК, бандиты из Дербента намеревались совершить диверсионно-террористический акт на майские праздники.