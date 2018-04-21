В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парадных расчётов

20 апреля на площади 1905 года Екатеринбурга состоялась первая ночная тренировка пеших парадных расчётов, привлекаемых к военному параду, посвященному 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В тренировке приняли участие около 1,5 тыс. человек. В парадном строю по площади прошла рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, рота Почетного караула, парадный расчет управления Центрального военного округа (ЦВО), коробка военнослужащих мотострелкового и железнодорожного соединений, а также женская коробка МЧС. Музыкальное сопровождение парада осуществлял сводный оркестр штаба ЦВО.

Ночные тренировки военного парада в Екатеринбурге пройдут 27 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция — 7 мая.