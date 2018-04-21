В Ереване задержали 11 оппозиционеров

Полиция задержала в Ереване этим утром 11 сторонников оппозиции, блокировавших проезд автотранспорта. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе армянской полиции.

Все задержанные доставлены в полицейский участок.

Сегодня утром активисты, возглавляемые оппозиционным депутатом парламента Николом Пашиняном, вновь начали перекрывать в спальных районах Еревана.

Оппозиционеры протестуют против утверждения премьер-министром бывшего президента Сержа Саргсяна.

Сегодня он призвал Пашиняна к диалогу. «Во избежание необратимых потерь призываю депутата Национального собрания Армении Пашиняна сесть за стол переговоров, за политические диалог», — цитирует его пресс-служба правительства.