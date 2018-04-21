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В Китае и России прокомментировали остановку ядерной программы КНДР


Добавлено: 21 апр 2018 в 09:39, Категория: Новости на сегодня
В Китае и России прокомментировали остановку ядерной программы КНДР

Китай приветствует решение КНДР о приостановке ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет, говорится в заявлении МИД Китая, которое приводит Reuters.

«Китайская сторона считает, что решение Северной Кореи поможет улучшить ситуацию на полуострове», — отмечает МИД.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также приветствовал решение Северной Кореи, назвав его «продвижением вперед», передает РИА Новости.

При этом японский премьер добавил, что необходимо пристально следить за тем, чтобы «это привело к полному, подконтрольному и необратимому уничтожению ядерного вооружения, оружия массового поражения и баллистических ракет».

Министр иностранных дел Японии Таро Кано, в свою очередь, заявил Nikkei, что Япония намерена добиться до истечения полномочий Трампа, президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и Абэ.

В Кремле пока не комментировали ситуацию.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что решение КНДР дает «шанс на деэскалацию» на Корейском полуострове.

«Хорошего в этой новости гораздо больше, чем плохого (последнее, пожалуй, только в том, что у Северной Кореи, возможно, действительно появилось дееспособное оружие массового поражения). Налицо шанс на деэскалацию напряженности, которая еще месяц-два назад накалилась до порогового уровня ядерного конфликта», — написал он в фейсбуке.


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Добавлено: 21 апр 2018 в 09:39, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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