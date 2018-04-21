В субботу, 21 апреля, Москву накрыл мощный ураган, из-за которого уже пострадали 16 человек.

По словам мэра города Сергея Собянина, в больницы были доставлены четверо взрослых и три ребенка. Позже он сообщил, что «девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось».

«Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий», — написал Собянин в Twitter.

Департамент здравоохранения сообщил, что из-за урагана, по последним данным, пострадали 17 человек, из них 14 госпитализированы. Среди пострадавших — трое детей.

Глава депздрава Алексей Хрипун сообщил, что проводятся все необходимые диагностические и лечебные мероприятия. «Окончательно оценить состояние пострадавших можно будет по итогам полного обследования пациентов», — сказал он.

Пик урагана ожидается ночью с субботы на воскресенье. В городе возможен даже мокрый снег и резкое понижение температуры до +1 +3 градусов.

Embedded video for В Москве и Московской области мощный ураган: есть пострадавшие

Embedded video for В Москве и Московской области мощный ураган: есть пострадавшие

Embedded video for В Москве и Московской области мощный ураган: есть пострадавшие

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