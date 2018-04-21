В ООН заявили о нехватке средств на гуманитарную помощь Украине

Гуманитарные агентства ООН располагают лишь 3% средств, необходимых для оказания помощи жителям Украины, в том числе в охваченных войной регионах, в этом году. Об этом заявил координатор гуманитарных программ ООН по Украине Нил Уолкер.

В Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН подсчитали, что на помощь жителям страны нужно 187 млн долл.

«Сегодня я призываю государства-члены проявить солидарность с пострадавшими от конфликта людьми на Украине и срочно отреагировать на нехватку 97% средств. Я продолжаю призывать стороны конфликта принимать меры для соблюдения международного гуманитарного права. Мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены», — сказал Уолкер.

По оценкам подконтрольного Уолкеру ведомства, конфликтом на Украине затронуты 4,4 млн человек, из них 3,4 млн нуждаются в разного рода помощи.